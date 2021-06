Arsenal : Thierry Henry fällt vernichtendes Urteil über den FC Arsenal

Weil der FC Arsenal in der Premier League lediglich den achten Platz belegte, nehmen die Gunners in der kommenden Saison an keinem internationalen Wettbewerb teil.

Um die Meisterschaft in Englands Eliteliga wird Arsenal wohl sehr lange nicht mehr mitspielen. Das war zu Henrys Zeiten noch anders. In den acht Jahren, die der Franzose in London verbrachte, wurde Arsenal zweimal Meister, dreimal Pokalsieger und war regelmäßiger Gast in der Champions League.

Eine Brücke schlagen oder gar einen Vergleich mit der damaligen Zeit will Henry allerdings nicht ziehen. Es sei eine andere Generation, eine andere Zeit und andere Technologien gewesen, befand der 43-Jährige, der für die EM in Belgiens Trainerstab zurückkehren wird. "Sie haben andere Ansichten über das Spiel, andere Vorbereitungen und andere Wege."