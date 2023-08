Thierry Henry winkt Trainerjob in der französischen Nationalmannschaft

In seiner aktiven Zeit ist Thierry Henry (46) mit der französischen Nationalmannschaft sowohl Welt- als auch Europameister geworden. Demnächst könnte er die Equipe Tricolore abermals zu einem großen Titel führen.

Seitdem Sylvain Ripoll (52) Ende Juli von seinen Pflichten entbunden wurde, sucht der französische Verband händeringend nach einem neuen Trainer für die U21-Auswahl. Das Team war zuvor bei der Europameisterschaft im Viertelfinale gescheitert, weshalb Ripoll seinen Hut nehmen musste.

Die Franzosen wollen den Posten so schnell wie möglich besetzen, da in gut einem Jahr das olympische Fußballturnier in Paris startet. Verbandspräsident Philippe Diallo (60) bestätigte kürzlich, wie sehr die Zeit drängt.

"Die Entscheidung soll in den nächsten Tagen fallen. Es ist eine wichtige Position, insbesondere im Hinblick auf die Olympischen Spiele im nächsten Jahr. Wir haben viele Interessenten", wird Diallo von RMC Sport zitiert.