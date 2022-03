Leihspieler vor Abschied : Lucas Torreira und Matteo Guendouzi: Arsenal winken 25 Millionen Euro

Lucas Torreira absolvierte nach seinem Wechsel aus England nach Italien im vergangenen Sommer 27 Spiele für den AC Florenz. Der Traditionsverein aus der Toskana ist mit dem Uruguayer hochzufrieden, laut Transfer-Insider Fabrizio Romano will der Verein Torreira fest verpflichten.

In der Leih-Vereinbarung mit Arsenal ist eine Kaufoption über 15 Millionen Euro vorgesehen, die Italiener versuchen aber den Preis noch zu drücken. Ebenso wie die Fiorentina mit Torreira, ist auch Olympique Marseille mit Guendouzi (22) zufrieden.

Der Champions-League-Sieger von 1993 will den französischen Nationalspieler fest verpflichten. Per Kaufoption kann die Leihe gegen eine Zahlung von 10 Millionen Euro Ablöse in eine feste Verpflichtung umgewandelt werden.