Arsenal : Trainer, Zeugwart, Greenkeeper: Thierry Henry würde bei Arsenal alles tun

Henry spielte von 1999 bis 2007 beim FC Arsenal, wechselte dann zum FC Barcelona. Ende 2014 beendete er seine aktive Laufbahn und wurde Trainer. Seine erste Chefcoach-Aufgabe beim AS Monaco dauerte nur drei Monate.

Ende 2019 heuerte er in der Major League Soccer bei Montral Impact an. Weil er wieder näher an seiner in London lebenden Familie sein wollte, gerade in Corona-Zeiten, einigte sich der Franzose mit den Kanadiern auf eine Vertragsauflösung.