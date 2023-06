Transfer schon fix? Arsenal-Star macht Kai Havertz schöne Augen

Kai Havertz könnte Chelsea in Richtung Arsenal verlassen - Foto: / Getty Images

Im vergangenen Winter ist Mittelfeld-Ass Jorginho (31) vom FC Chelsea zum FC Arsenal gewechselt. Der Europameister von 2021 deutete nun an, dass Kai Havertz (24) im Sommer den gleichen Weg gehen wird.

Im Netz kam der Post im Übrigen sehr gut an. "Ich liebe dieses Spiel", kommentierte beispielsweise ein User, während ein anderer folgendes Urteil zu Havertz abgab: "Arteta wird ihn zu einem Biest machen."

Jorginho und Havertz folgten am Sonntag der Einladung von Chelsea-Torwart Kepa Arrizabalaga (28), der an diesem Tag das spanische Model Andrea Martinez (30) zur Frau nahm. Auf der Hochzeit schien sich das Duo prächtig zu amüsieren.

FC Arsenal: Kai Havertz kurz vor der Vertragsunterzeichnung

Arsenal-Coach Mikel Arteta (41) darf Havertz scheinbar tatsächlich zeitnah im Emirates Stadium begrüßen. Nach Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano hat der deutsche Nationalspieler den Medizincheck bei den Gunners bereits erfolgreich hinter sich gebracht.

Mit dem FC Chelsea soll demnach ebenfalls schon eine Einigkeit erzielt worden sein. Als Ablöse überweist der FC Arsenal demnach knapp 76 Millionen Euro an die Blues. Für Havertz endet damit eine dreijährige Dienstzeit an der Stamford Bridge, die er sicherlich vorwiegend wegen des Gewinns der Champions League im Jahr 2021 in Erinnerung behalten wird.

