Arsenal : Trotz massiver Fanproteste: Arsenal-Besitzer will Klub nicht verkaufen

Besonders in England fielen die Reaktionen auf die geplante Super League sehr negativ aus. Die Anhänger der Klubs belagerten Geschäftsstellen und Stadien, um ihren Unmut kundzutun. Arsenal-Boss Stan Kroenke geriet dabei ebenso in die Schusslinie. Ein Übernahmeangebot von Spotify-Gründer Daniel Ek lehnte er nun jedoch ab.

"Ich bin seit meinem achten Lebensjahr Arsenal-Fan. Arsenal ist mein Traum", gab sich Ek auf Twitter kämpferisch. "Sollte sich die Situation jemals ändern, wäre ich nach wie vor interessiert."

Der Schwede gab an, dass er in dieser Woche an verbindliches Angebot für den Kauf seines Lieblingsteams abgegeben habe. Klub-Besitzer Stan Kroenke antwortete ihm, dass er das Geld nicht brauche.

Der US-Amerikaner ist auch noch Miteigentümer der LA Rams und besitzt neben dem FC Arsenal unter anderem auch noch die Denver Nuggets. Geldprobleme werden ihn bei einem geschätzten Vermögen von über acht Milliarden US-Dollar wohl sicherlich nicht umtreiben.