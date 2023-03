Um Bukayo Saka zu halten – Arsenal greift zu drastischer Maßnahme

Bukayo Saka steht in Nord-London noch bis 2024 im Wort - Foto: / Getty Images

Der Höhenflug des FC Arsenal in den vergangenen Monaten ist eng mit Bukayo Saka verknüpft. Auch dank der zwölf Tore und zehn Vorlagen in 28 Ligaspielen Sakas führt Arsenal die Premier League an und träumt von der ersten Meisterschaft seit 2004.

Das Problem des Höhenflugs: Saka weckt Begehrlichkeiten, sein Vertrag ist nur noch bis 2024 gültig. Im Winter wurde der Flügelstürmer mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Auch Manchester City soll den englischen Nationalspieler bereits auf dem Zettel haben.

Saka soll Gabriel Jesus als Topverdiener ablösen

Um den schnellen Rechtsaußen nicht an die Konkurrenz zu verlieren, will Arsenal nun alles geben. The Sun zufolge bieten die Nord-Londoner dem 21-Jährigen eine Vervierfachung seines aktuellen Gehalts. Statt wie bisher 70.000 Pfund pro Woche soll Saka zukünftig 300.000 Pfund (umgerechnet knapp 17,5 Millionen Euro pro Jahr) erhalten, wenn er das Vertragsangebot annimmt.