Arsene Wenger kritisiert Arsenal für Umgang mit Unai Emery

Unai Emery trat in London zur Saison 2018/2019 die Nachfolge von Arsene Wenger an. 16 Monate nach seiner Ankunft musste der Spanier seine Koffer schon wieder packen. Am 29. November 2019 wurde er nach einer 1:2-Niederlage in der Europa League von seinen Aufgaben entbunden.

Emery, der bereits zuvor dreimal die Europa League mit dem FC Sevilla gewann, schloss sich in der Spielzeit 2020/2021 dem FC Villarreal an, um dort am Ende der Saison abermals in der Euro League zu brillieren. Auf dem Weg zum Pokal dürfte Emery das damalige Halbfinale am meisten genossen haben. In der Vorschlussrunde schaltete er den FC Arsenal nach zwei Partien mit 2:1 aus.