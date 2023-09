Gigantisches Transferminus: Arsenal findet endlich Abnehmer für 80-Mio-Flop

Wochenlang versuchte der FC Arsenal Nicolas Pepe (28) auf dem Transfermarkt an den Mann zu bringen – ohne Erfolg. Jetzt, eine Woche nach Transferschluss in Europas Top-Ligen, werden die Gunners ihren ehemaligen Rekord-Neuzugang doch noch los.

Nach drei durchwachsenen Spielzeiten verliehen die Nord-Londoner den Nationalspieler der Elfenbeinküste zurück in die Ligue 1, wo er sich im Trikot von OGC Nizza eindrucksvoll zurückmeldete, ehe er von einer Knieverletzung gestoppt wurde.

80 Millionen Euro Ablöse legte Arsenal 2019 auf den Tisch von OSC Lille, um sich die Dienste von Nicolas Pepe zu sichern. Der Rechtsaußen hatte zuvor eine starke Saison in der Ligue 1 gespielt und europaweit auf sich aufmerksam gemacht.

Bei Arsenal hatte Mikel Arteta trotz der guten Leih-Station keine Verwendung für Pepe. Der Flügelstürmer wurde auf dem Transfermarkt platziert, bis zum Transferschluss in Europas Topligen am 1. September biss jedoch kein Interessent an.

Angebote aus Saudi-Arabien und vom türkischen Spitzenverein Besiktas Istanbul soll Pepe der Sporttageszeitung L'Equipe zufolge abgelehnt haben. Jetzt zieht es den 28-Jährigen aber doch noch in die Süper Lig. Pepe wechselt aller Voraussicht nach zu Trabzonspor.

Am heutigen Freitag absolviert der ivorische Nationalspieler den Medizincheck am Bosporus, in der Folge soll er nach Informationen von Fabrizio Romano einen Vertrag bis 2024 unterzeichnen.

FC Arsenal verkauft Pepe für Mini-Ablöse

Wie der italienische Transferexperte berichtet, handelt es sich nicht um ein Leihgeschäft zwischen Trabzonspor und Arsenal, sondern um einen permanenten Transfer. Die Gunners kassieren nach Informationen von Get French Football News drei Millionen Pfund Ablöse für Pepe, umgerechnet 3,5 Millionen Euro.

76,5 Millionen Transfer-Minus

Unter dem Strich machen die Londoner mit Pepe einen Transferverlust von 76,5 Millionen Euro. Die Verantwortlichen stimmten dem Transfer dennoch zu, um das Jahresgehalt des Angreifers in Höhe von knapp neun Millionen Euro einzusparen.

