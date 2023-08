Kai Havertz kassiert Verbal-Attacke: "Arsenal braucht ihn nicht"

Kai Havertz verabschiedete sich im Juli von FC Chelsea und heuerte beim FC Arsenal an - Foto: / Getty Images

William Gallas weiß, was es bedeutet, in der Premier League erfolgreich zu sein. Der Franzose spielte auf der Insel für Tottenham, Chelsea und den FC Arsenal. In der Premier League absolvierte er insgesamt 321 Partien, gewann vier Titel. Den Wechsel von Kai Havertz zum FC Arsenal sieht der Ex-Gunner (142 Spiele) kritisch.

"Ich glaube nicht, dass Havertz ein Spieler ist, den Arsenal in diesem Sommer hätte verpflichten müssen", sagte der ehemalige französische Nationalverteidiger. Er habe den Transfer " nicht wirklich verstanden": "Ich war überrascht, dass sie ihn verpflichtet haben."

Arsenal zahlte 75 Millionen Euro Ablöse

Arsenal legt für den deutschen Nationalspieler 75 Millionen Euro auf den Tisch des FC Chelsea. Die Blues hatten vor drei Jahren 80 Millionen Euro Ablöse an Bayer Leverkusen gezahlt.