Arsenal : Vereinslegende sicher: "Alexandre Lacazette hatte seine Zeit bei Arsenal"

Alexandre Lacazette hatte in den letzten Wochen und Monaten großen Anteil am Höhenflug des FC Arsenal. Die Gunners wollen den auslaufenden Vertrag des Angreifers durchaus verlängern, an der Umsetzung hapert es aber noch. Jetzt könnte dem Spieler leider eine Verletzung drohen, was seinen Verhandlungsspielraum einschränkt. Für Paul Merson wäre ein Abgang im Sommer sowieso kein Weltuntergang.