"Verkauf von Martin Ödegaard war richtige Entscheidung von Real Madrid"

Ödegaard (24) konnte seinen Marktwert seit dem Abschied aus dem Bernabeu bei FC Arsenal deutlich steigern. Transfermarkt.de bewertet ihn mit 80 Millionen Euro, das CIES Football Observatory sogar mit bis zu 100 Millionen Euro. Beim Abschied von Real lag Ödegaards Marktwert bei 40 Millionen Euro, Arsenal zahlte 35 Mio. Ablöse plus Boni.

"Sie haben einige sehr vielversprechende junge Mittelfeldspieler, zwei Franzosen, die sehr gute Leistungen gezeigt haben, und Veteranen, die ihr Niveau gehalten haben. Ihn zu verkaufen war damals das Richtige", so der norwegische Nationaltrainer.

Als Teenager an die Concha Espina

Ödegaard war Anfang 2015 als Teenager für drei Millionen Euro Ablöse in den Nachwuchs von Real Madrid gewechselt. Nach zwei Jahren in der Real-Akademie folgten Leihstationen beim SC Heerenveen, Vitesse Arnheim und Real Sociedad. 2020 wollte er es in der ersten Mannschaft der Königlichen schaffen, packte seinen Durchbruch zum Stammspieler aber nicht. Im Januar 2021 folgte der Wechsel nach Nord-London.