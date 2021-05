Arsenal : Verlässt Bernd Leno den FC Arsenal? "Vielleicht…"

Der FC Arsenal plant in diesem Sommer den großen Kader-Kehraus. Bernd Leno zählt zu den Spielern, die den Klub bei einem passenden Angebot verlassen dürfen. Flüchten will er allerdings nicht. Ziehen könnte es ihn im Wechselfall in südliche Gefilde.

Bernd Leno könnte den FC Arsenal nach drei Jahren verlassen. Eigeninitiativ ist ein solches Ansinnen allerdings nicht entstanden. Der deutsche Stammtorhüter der Gunners plant keineswegs die Flucht aus London, wie er im SPORT1-Interview zu verstehen gibt.

"Ich will hier nicht flüchten, ich fühle mich wohl und will mit Arsenal wieder Erfolg haben", so Leno, der Arsenal einen "großen Klub" nennt, der in Deutschland extrem unterschätzt werde. Überall auf der Welt gebe es viele Arsenal-Fans. "Ich habe noch zwei Jahre Vertrag und hoffe, dass ich mit Arsenal nochmal in der Champions League spielen werde."

Davon ist der gebürtig aus Bietigheim-Bissingen stammende Torhüter allerdings weit entfernt. Bei noch zwei ausstehenden Spielen belegt der FC Arsenal lediglich den 9. Tabellenplatz und droht den Einzug ins internationale Geschäft zu verpassen.