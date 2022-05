"Viele Fragezeichen", aber Mikel Arteta fordert Transfers von Arsenal-Bossen

"Es wird von vielen Faktoren abhängen: Wie viele Spieler werden von ihrer Leihe zurückkommen, unsere finanzielle Situation, die auch vom erreichten Tabellenplatz abhängt. Die Forderungen der Vereine, wenn wir Spieler kaufen oder verkaufen wollen", so der ehemalige Assistenzcoach von Pep Guardiola weiter.

Die Nordlondoner sind vor allem auf der Suche nach offensiven Neuzugängen. Arsenal ließ in der Winter-Transferperiode Pierre-Emerick Aubameyang (32) ablösefrei in Richtung Barcelona ziehen. Die Verträge von Alexandre Lacazette und Eddie Nketiah laufen zudem am Saisonende aus.