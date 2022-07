Premier League Vor Wechsel zum FC Arsenal: Dieser Klub wollte Gabriel Jesus unbedingt

Nach fünfeinhalb Jahren in Diensten von Manchester City ist Gabriel Jesus kürzlich zum FC Arsenal übergesiedelt. Weil sich in diesem Sommer schon in den höchsten Positionen Verschiebungen ergaben, war der Brasilianer auch bei anderen Klubs sehr begehrt.

Allen voran der FC Chelsea, wie Berater Marcelo Pettinati laut Metro verrät: "Der FC Chelsea war eine der Mannschaften, die versucht haben, Arsenal den Wechsel zu vereiteln. Sie haben sich in den letzten Tagen sehr bemüht, ihn zu bekommen. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir uns aber bereits für unser neues Projekt entschieden."