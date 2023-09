Vorsicht, Dortmund! FC Arsenal macht BVB-Supertalent schöne Augen

Erst im Mai musste sich Bynoe-Gittens einer Operation an der Schulter unterziehen , was das vorläufige Saison-Aus zur Folge hatte. In seiner Karriere hatte der gebürtig aus London stammende Youngster immer mal wieder Probleme mit der Schulter.

BVB meldet Jamie Bynoe-Gittens nicht für die Champions League

In der laufenden Saison kommt Bynoe-Gittens für den BVB erst auf einen Kurzeinsatz in der Bundesliga. Etwas Selbstvertrauen tankte er in der zurückliegenden Länderspielperiode, als er beim 3:0-Sieg der englischen U21 in Luxemburg eingewechselt wurde und einen Treffer vorlegte. Der jüngste sportliche Rückschlag liegt aber gar nicht so weit zurück.

Bynoe-Gittens steht nicht im Dortmunder A-Kader für die Champions League, ist also mitnichten erste Wahl von Trainer Edin Terzic. Immerhin kann er altersbedingt vor jedem Einsatz in der Königsklasse über die B-Liste separat gemeldet werden. Es ist dennoch ein deutliches Zeichen von Terzic und Co.

"Rückblickend war es kein leichter Weg", sagte Bynoe-Gittens über seine Anfangszeit beim BVB. "Ich hatte drei Knöchelverletzungen." Nun machen ihm die ständigen Schulterprobleme zu schaffen.

