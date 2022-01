Arsenal : Wechselt Ex-BVB-Spieler Isak noch im Winter zu Arsenal?

Kurz vor dem Ende der Transferperiode laufen die Telefone der meisten Vereine noch einmal heiß. So soll der FC Arsenal weiterhin nach einer Verstärkung im Sturmzentrum suchen. Der erhofften Lösung sind die Gunners in der Person von Alexander Isak jetzt womöglich näher gekommen.

Isak befeuert damit die Gerüchte um ein zeitnahes Engagement auf der Insel. Ein Karriereziel, wie er dem Independent vor einiger Zeit verriet. "Ich bin im Moment an einem guten Ort, ich bin sehr glücklich, aber eines Tages wäre es schön, auch in England zu spielen."

Der 22-Jährige wurde mehreren Medienberichten zufolge in London gesehen. Darüber hinaus soll er in diesem Monat einen Rolls-Royce für den Straßenverkehr des Vereinigten Königreichs zugelassen haben.

Im Augenblick steht der Schwede beim spanischen Erstligisten Real Sociedad, wo es ihn nach seiner Zeit bei Borussia Dortmund hinzog, unter Vertrag. Das Team steht derzeit überraschend auf einem starken sechsten Platz in der heimischen Liga. Für die Basken erzielte Isak in dieser Saison schon acht Treffer in 25 Pflichtspielen.

Mit seinen 1,92 m wäre der Mittelstürmer indes die perfekte Ergänzung für die Offensive des FC Arsenal. Die Londoner benötigen nach der Suspendierung von Pierre-Emerick Aubameyang einen neuen Angreifer, der die Bälle vorne sichert und dazu noch Torgefahr verströmt. Coach Mikel Arteta wollte dafür eigentlich Dusan Vlahovic verpflichten. Der Serbe entschied sich aber lieber für Juventus Turin.