Arsenal : Wegen Tweet an Mesut Özil: Fans gehen auf Shkodran Mustafi los

Fixiert ist der Deal zwischen Fenerbahce Istanbul und Mesut Özil zwar immer noch nicht. Es wird allerdings stündlich mit der offiziellen Bestätigung gerechnet.

Derweil halten sich die Abschiedsbotschaften aus London arg in Grenzen. Shkodran Mustafi, für den die Zeit beim FC Arsenal ebenfalls abläuft, huldigt seinen über vierjährigen Teamkollegen Özil in einem Tweet.

"Bruder, du warst der uneigennützigste Spieler auf und neben dem Platz, mit dem ich je die Umkleidekabine geteilt habe", beginnt Mustafi seine Verabschiedungsbotschaft. Man werde sich an Özil immer als "Assistking" erinnern. "Leider waren wir als Team nicht in der Lage, dir zu helfen, als du uns am meisten gebraucht hast."

Und ab geht's: In der Kommentarspalte reihte sich daraufhin Meldung an Meldung. Das Arsenal-Lager scheint gespalten. Während sich Mustafi viele anschließen, ist die andere Seite der Medaille mindestens in der gleichen Größenordnung vertreten.