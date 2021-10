Dokumentation Invincible : "Wie eine Beerdigung" - Arsene Wenger spricht über seinen Abschied vom FC Arsenal

Am Donnerstag erschien der erste Trailer zur neuen Dokumentation "Invincible", in der die Amtszeit von Arsene Wenger bei Arsenal thematisiert wird. Der Franzose spricht dort auch über die schmerzhafte Trennung von den Gunners.

Wenger heuerte 1996 bei Arsenal an und prägte eine Ära. Bis zu seinem Abgang im Jahr 2018 gewann er mit seiner Mannschaft mitunter siebenmal den FA Cup und stieß 2006 bis in das Finale der UEFA Champions League vor. Unsterblich machte er sich aber mit den drei englischen Meisterschaften, die er 1998, 2002 und 2004 errang.

Besonders bemerkenswert war der Premier League-Titel von 2004, weil Arsenal in dieser Saison kein einziges Match verloren hat, was vorher und nachher keinem anderen Team mehr geglückt ist. Obwohl zuvor natürlich niemand damit rechnete, strebte Wenger in der Vorbereitung genau diesen ehrgeizigen Plan an. "Ich setzte ihnen das Ziel, eine Meisterschaft zu gewinnen, ohne ein Spiel zu verlieren."