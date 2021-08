Arsenal : Willian macht sich bei Arsenal-Fans erneut unbeliebt

Eine Heimniederlage gegen einen Erzrivalen ist immer schwer zu verdauen. Der FC Arsenal bekam beim 0:2 gegen den FC Chelsea seine Grenzen aufgezeigt und muss in den nächsten Wochen Wiedergutmachung bei den Anhängern leisten. Ein Spieler, der nicht einmal auf dem Platz stand, schoss sich auf Social Media derweil weiter ins Abseits.

Willian trug von 2013 an für sieben Jahre das Trikot des FC Chelsea. Dass er sich 2020 ausgerechnet für die Gunners als neuen Arbeitgeber entschied, nahmen ihm die Fan-Lager beider Teams lange Zeit übel.

Bei seinem neuen Klub konnte der Brasilianer in der vergangenen Spielzeit dann nur selten glänzen. In der Vorbereitung fiel er negativ durch sein Übergewicht und seine fehlende Fitness auf, weshalb er auch nicht im Kader für das Spiel am vergangenen Wochenende gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber stand.

Der 33-Jährige scheint auch in dieser Saison kein Fettnäpfchen auslassen zu wollen. Nach der Niederlage gegen die Blues versah Willian einen Social Media-Beitrag des FC Chelsea, der das Team beim Feiern zeigt, mit einem Like.