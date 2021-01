Arsenal : Zukunft von Mesut Özil: Berater kündigt Entscheidung an

Was vor einigen Monaten noch als Medien-Hirngespinst galt, nimmt konkretere Züge an. Fenerbahce Istanbul bemüht sich intensiv um eine Zusammenarbeit mit Mesut Özil. Die Details, wie in der Türkei berichtet worden war, sind aber offenbar noch nicht geklärt. Özils Berater meldet sich zu Wort.