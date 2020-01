Zu Schulden kommen lassen hat sich Shkodran Mustafi während seiner dreieinhalb Jahre beim FC Arsenal nichts – obwohl es nicht immer einfach war für den Innenverteidiger. Seine Zukunft in London ist offen. Bei einem passenden Angebot ist ein Wechsel nicht ausgeschlossen.

Innenverteidiger Shkodran Mustafi tritt in dieser Saison einmal mehr nicht so wirklich in Erscheinung.

Nach dem Wechsel von Unai Emery auf Mikel Arteta hat sich die Situation zwar deutlich verbessert. Geht ein passendes Angebot ein, ist ein Abschied vom FC Arsenal aber keineswegs ausgeschlossen.

"Wenn jetzt etwas Gutes kommen sollte, würden wir uns Gedanken darüber machen. Wir werden nicht auf Teufel komm raus einen Wechsel anstreben. Es muss Sinn machen und für ihn passen", erklärt Vater und Berater Kujtim Mustafi auf TRANSFERMARKT.DE-Nachfrage.

Mustafi stand den Großteil der Saison nicht mal im Kader der Gunners. Unter Arteta absolvierte der deutsche Abwehrakteur die vergangenen beiden Spiele über die vollen 90 Minuten.