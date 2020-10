FC Bayern : Arsene Wenger bestätigt Bayern-Anfrage - Flick nur B-Lösung?

Unter Hansi Flick eilte der FC Bayern in der vergangenen Saison von Erfolg zu Erfolg. DFB-Pokal, Meisterschaft und Champions League wurden gewonnen.

Auch in der neuen Spielzeit bleibt der Rekordmeister unter dem Ex-Nationalelf-Assistenzcoach in der Erfolgsspur. Der Supercup gegen Borussia Dortmund wurde ebenso gewonnen wie der UEFA-Supercup gegen Europa-League-Sieger Sevilla.

Flick war nach der Trennung von Niko Kovac aber offenbar nur die zweite Wahl in der Führungsetage an der Säbener Straße. Bayern München kontaktierte Arsene Wenger (70) nach dem Kovac-Aus. Das bestätigt der Franzose in der BILD.

"Ja, ich habe mit Karl-Heinz Rummenigge gesprochen", gibt der langjährige Erfolgscoach des FC Arsenal zu. "Er hat mich gefragt, ob ich helfen könne." Doch Wenger ging nicht zu den Bayern.

Mit Flick habe der FCB "die richtige Wahl" getroffen, lobt Wenger: "Er hat viele sehr gute Entscheidungen getroffen, und seine Mannschaft hat sehr, sehr gut gespielt. Sie sind das beste Team in Europa."