Arsenal wollte Suarez : "Was haben die geraucht?" - Arsene Wenger erklärt "lächerliches" Angebot für Luis Suarez

Bevor er 2014 vom FC Liverpool nach Barcelona wechselte, stand Luis Suarez auch bei Arsenal auf dem Einkaufszettel. Die Gunners gaben ein Jahr zuvor eine Offerte ab, die Liverpool-Eigentümer John W. Henry mit folgenden Worten kommentierte: "Was rauchen die im Emirates?".

Was war geschehen? Arsene Wenger (70) blickt zurück. Der ehemalige Langzeit-Trainer der Gunners erklärt, dass man von einem Berater die Information hatte, dass Suarez über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Pfund verfügte.

"Um zu überprüfen, ob dies wahr ist, haben wir 40.000.001 Pfund geboten. Ich gebe zu, dass das lächerlich erscheinen mag", schildet der Franzose laut ESPN in seiner Biografie "My Life in Red and White."