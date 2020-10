Arsenal : Arsene Wenger erklärt: Warum ich Jose Mourinho in meinem Buch ignoriere

Arsene Wenger hat sein Leben als Arsenal-Teammanager zu Papier gebracht - ohne auf die teils hitzigen Duelle mit Jose Mourinho einzugehen. Jetzt erklärt der Franzose, warum The Special One in seinem Werk keine Rolle spielt.

Dass Jose Mourinho, mit dem sich Wenger in der Premier League zahlreiche sportliche Duelle aber auch verbale Scharmützel geliefert hatte, in dem Buch nicht erwähnt wird, führte zu einem weiteren Zoff zwischen den Übungsleitern.

"Mein Leben in Rot und Weiß". So heißt das neue Buch von Arsene Wenger (70). Darin beleuchtet der Franzose seine 22 Jahre als Arsenal-Trainer.

Jetzt gibt Wenger die Begründung ab. "Ich glaube, ich habe 1.235 Spiele als Arsenal-Trainer gehabt und in 1.225 davon habe ich die Kontrolle behalten. In den anderen 10….na ja", erklärte der Elsässer gegenüber der DAILY MAIL. "Aber jedes Mal, wenn ich es nicht tat, bereute ich es, weil ich mich nicht so verhalten hatte, wie ich sollte, und ich fühlte mich dem Verein gegenüber dafür verantwortlich", so Wenger weiter.