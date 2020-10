Ex-Arsenal-Weggefährten : Arsene Wenger erklärt: Wie man mit Mesut Özil umgehen muss

Mesut Özil (32, Vertrag bis 2021) steht beim FC Arsenal auf dem Abstellgleis. Unter Mikel Arteta durfte der gebürtige Gelsenkirchener nach dessen Amtsübernahme zwar vorrübergehend regelmäßig ran, nach der Corona-Pause ist der Ex-Nationalspieler jedoch Bank- oder Tribünengast.

Arsene Wenger (70), der fünf Jahre mit Özil zusammengearbeitete, ist die Rolle des Mittelfeldregisseurs natürlich nicht verborgen geblieben. Jüngst bezeichnete er den Özil-Abstieg als "eine Schande". Dass der Deutsche nicht mal mehr in den Kader berufen werde, sei "eine Verschwendung für ihn und alle, die Fußball lieben."

In seiner Biografie geht der Elsässer darauf ein, welche Rahmenbedingungen Mesut Özil benötigt, um seine beste Leistung abrufen zu können. "Er muss ständig ermutigt werden und er muss sich seinem Trainer nah fühlen und ein Vertrauensverhältnis zu ihm haben. Es funktioniert nicht, hart mit ihm umzugehen", stellt der 70-Jährige laut ESPN in seiner Biografie "My Life in Red and White" klar.