Paris Saint-Germain : Arsene Wenger warnt PSG vor Verpflichtung von Leo Messi

Neymar hofft, dass Lionel Messi in der kommenden Saison an seiner Seite für Paris Saint-Germain stürmt. Trainerlegende Arsene Wenger (71) ist nicht so euphorisch, er stellt eine Verpflichtung von Messi infrage.