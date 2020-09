Juventus Turin : Arthur Melo freut sich auf Cristiano Ronaldo - Luis Suarez "großartig"

Luis Suarez ist einer der Altgedienten, die den FC Barcelona in den nächsten Wochen verlassen sollen. Doch wohin mit dem Torgefährlichen? Am Mittwoch hieß ging es in Italien sogar schon so weit, dass von einer bevorstehenden Einigung zwischen Juventus Turin und Suarez Bericht erstattet wurde.

Arthur Melo habe zwar weder mit Suarez gesprochen noch sei er über die aktuelle Situation seines ehemaligen Mitspielers aufgeklärt, wie er während seiner offiziellen Vorstellung als Juve-Spieler bekanntgab. Suarez sei allerdings ein "großartiger Spieler, welcher der Mannschaft zweifellos viel bringen würde".

Im Tausch für Miralem Pjanic war Melo von Barça nach Turin gewechselt. Nach zwei Jahren bei den Blaugrana kann der 24-Jährige nur Danke sagen, wie er verrät: "Sie haben mich sehr gut behandelt, und ich war Teil eines ehrgeizigen Projekts."

Den Juve-Wechsel begründet der Brasilianer darin, den nächsten Schritt in seiner Karriere ausgemacht zu haben. "Mit Ronaldo zu spielen ist fast wie ein wahr gewordener Traum", freut sich Arthur auf die Zusammenarbeit mit dem Superstar.