Top10 Rekordtransfers Juventus Turin : Arthur Melo: Nur drei Juve-Neuzugänge waren teurer

Seit Montag ist das Tauschgeschäft zwischen Barcelona und Juventus Turin perfekt. Miralem Pjanic und Arthur Melo wechseln die Seiten. Offiziell handelt es sich nicht um einen Tausch, sondern getrennte Transfers.

Juve stellt Barcelona für Miralem Pjanic 60 Millionen Euro Ablöse in Rechnung, plus möglicher Boni von fünf Mio. Arthur wird mit 72 Millionen Euro Ablöse veranschlagt. Plus möglicher Boni in Höhe von zehn Millionen.

Damit ist der brasilianische Nationalspieler der viertteuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte hinter Cristiano Ronaldo (117 Millionen Euro, kam 2018 von Real Madrid), Gonzalo Higuain (90 Euro, 2016, SSC Neapel) und Matthijs de Ligt (85,5 Millionen, 2019, Ajax Amsterdam).