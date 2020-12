Juventus Turin : Arthur Melo: Was ihn an Cristiano Ronaldo überrascht hat

Seit September teilen sich Arthur Melo und Cristiano Ronaldo bei Juventus Turin die Arbeitsräume. In einem Interview verrät der Neuzugang, was ihn am Superstar in besonderem Maße überrascht hat.

Es ist schon viel bekannt über die unglaubliche Akribie verbunden mit Verzicht, die Cristiano Ronaldo in der täglichen Arbeit an den Tag legt. Dieses Wissen ist unzähligen Interview ehemaliger oder aktuelle Weggefährten zu entnehmen. Seinen gestählten Körper präsentiert der Superstar überdies regelmäßig in den sozialen Netzwerken.

Auf die MARCA-Frage, was ihn am meisten an Ronaldo überrascht habe, antwortet Arthur Melo: "Die Art, wie er arbeitet. Ich wusste das schon, weil die Leute reden; die Fußballwelt ist klein und sie erzählen dir davon. Sie erzählen dir, was er macht, aber wenn du ihn aus der Nähe siehst, ist es beeindruckend."

Arthur macht seine Sichtweise an einem Beispiel fest: "Es gibt Tage, da kommen wir um zwei Uhr morgens an, weil wir spät gespielt haben, und er beginnt mit dem Training. Wer macht das? Cristiano. Ich mache Witze und sage ihm, dass er krank ist, aber was soll man zu jemandem sagen, der so viele Ballon d'Ors gewonnen hat? Mental ist er sehr stark."