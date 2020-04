Primera Division : Arturo Vidal dabei, aber nicht vorn: Die 4 besten LaLiga-Joker

4. Arturo Vidal - 3 Joker-Tore

Viele Fans wunderten sich, als der FC Barcelona 2018 die Verpflichtung von Arturo Vidal bekanntgab. Was wollen Barças Edeltechniker mit dem Mittelfeld-Kämpfer aus Chile, fragten sie sich.

Doch Vidal, Spitzname "Der Krieger", überzeugte die meisten Barcelona-Anhänger, nicht nur durch seine kämpferische Einstellung, sondern auch durch Torgefahr.

Seine Bilanz: Sechs Tore in 22 LaLiga-Spielen. Vor allem als Joker macht Vidal in der aktuell unterbrochenen Saison von sich reden. In der Liste der Top-Joker belegt er Platz vier.