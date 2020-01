Dass Inter Mailand Interesse an einer Verpflichtung von Arturo Vidal zeigt, ist längst kein Geheimnis mehr. Erfolgscoach Antonio Conte (50) will seinen Ex-Schützling aus gemeinsamen Juve-Tagen wieder an seiner Seite haben.

Auch Geschäftsführer Beppe Marotta bestätigte, dass Vidal auf dem Einkaufszettel der Nerazzurri steht. Doch der Südamerikaner wird aller Voraussicht nach nicht im San Siro anheuern. Zumindest nicht im Winter.

Wie die Sporttageszeitung MUNDO DEPORTIVO in Erfahrung gebracht, wird Barça Vidal im Januar keine Freigabe erteilen.

Die Entscheidung sei gefallen, dass Arturo Vidal mindestens bis zum Saisonende die Farben der Blaugrana verteidigen wird.