Champions League : Arturo Vidal möchte mit Inter- und Barça-Fans feiern

Am Dienstagabend schlagen in der Brust von Arturo Vidal zwei Herzen. Eines für Inter Mailand und das andere für den FC Barcelona. Seinen Ex-Klub könnte er nach der letzten Saison rächen.

Inter Mailand will am Dienstagabend (21 Uhr) bei Real Madrid den ersten Sieg in der Champions League einfahren. Vor dem Spiel stand mit Arturo Vidal ein Spieler der Gäste besonders im Fokus.

Vor seinem Wechsel in die Lombardei war der Chilene zwei Jahre beim FC Barcelona angestellt. "Es ist ein großartiges Spiel", sagte Vidal vor dem Aufeinandertreffen. "Ich habe zwei großartige Jahre in Barcelona verbracht. Ich hoffe, dass es mir möglich ist, mit den Inter- und Barça-Fans einen Sieg zu feiern."

Vidal bietet sich ferner die Möglichkeit, die gesamte Barça-Gemeinde zu rächen. Nachdem es in der vorigen Saison schon keinen Clasico-Sieg gab, unterlagen die Blaugrana dem Erzrivalen vor Kurzem sogar mit 1:3.