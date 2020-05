FC Barcelona : Arturo Vidal stimmt Kritiker von Marcelo Bielsa zu

Marcelo Bielsa genießt in Südamerika und auch in Europa einen hervorragenden Ruf. Dem widerspricht Arturo Vidal, der dem ehemaligen U20-Trainer Chiles, Jose Sulantay, in den Sozialen Medien beipflichtet: "Jemand, der die Dinge direkt anspricht."

Sulantay hatte sich vorige Woche folgendermaßen über Bielsa geäußert: "Ich möchte über niemanden herziehen, aber hier in Chile haben sie ihm (Bielsa; Anm. d. Red.) quasi die Füße geküsst. Es stellte sich allerdings heraus, dass er im Ausland nichts gewonnen hat, er hat nichts Fantastisches erreicht."

Bielsas größter Erfolg im europäischen Klubfußball war bisher der Einzug in das Europa-League-Finale 2011/12 mit Athletic Bilbao. Ansonsten holte er 2004 mit der argentinischen Nationalmannschaft Gold bei den Olympischen Spielen in Athen.

Seit 2018 arbeitet Bielsa mit Leeds United an der Rückkehr in die Premier League. In der aktuell unterbrochenen Championship führt er mit seiner Mannschaft das Tableau an, der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt bei neun ausstehenden Spielen sieben Punkte.