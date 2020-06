"Er will zu den Boca Juniors" : Insider enthüllt Wunschziel von Arturo Vidal - es ist nicht Inter Mailand

Arturo Vidal und Gary Medel (32) kennen sich seit vielen Jahren aus der chilenischen Nationalmannschaft. Gemeinsam wurden sie zweimal Copa America-Sieger.

Während Vidal seit 2007 in Europa spielt - nach Stationen bei Bayer Leverkusen, Juventus Turin und Bayern München steht er seit 2018 beim FC Barcelona unter Vertrag - wechselte Medel 2011 aus Südamerika nach Spanien (Sevilla). Seinem Dienst geht er aktuell beim FC Bologna nach.

"Arturo Vidal liebt die Boca Juniors"

In einem Interview enthüllte Medel nun: Arturo Vidal will unbedingt für die Boca Juniors spielen. Laut MARCA sagte der Routinier: "Er liebt Boca und folgt dem Klub in den sozialen Netzwerken.