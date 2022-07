Serie B Wechsel nach Italien: Cesc Fabregas erhält Zweijahresvertrag

Cesc Fabregas (35) tritt ein neues Karriereabenteuer an. Nach Stationen in Primera Division, Premier League und Ligue 1 zieht es den Welt- und Europameister nun Medienberichten zufolge nach Bella Italia.

Fabregas steht offenbar unmittelbar vor einer Anstellung bei Como 1907. Wie Branchenkenner Fabrizio Romano berichtet, haben sich der italienische Zweitligist und Fabregas auf einen Zweijahresvertrag geeinigt. Offiziell verkündet wurde die Zusammenarbeit noch nicht, laut Romano wird an der Finalisierung gearbeitet.

Como spielt seit 2021 in der Serie B, belegte den 13. Tabellenplatz. In der neuen Spielzeit will der Klub aus der Lombardei weiter nach oben. Fabregas soll ein wichtiges Puzzlestück sein. Der Spanier kommt ablösefrei, sein Vertrag beim AS Monaco ist am 30. Juni 2022 ausgelaufen.