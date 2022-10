2022 für Paulo Dybala gelaufen? Jose Mourinho sieht schwarz

Paulo Dybala fehlt der AS Rom wohl sehr lange - Foto: / Getty Images

Die AS Rom muss den 2:1-Sieg gegen die US Lecce wohl mit einem großen sportlichen Niederschlag bezahlen. Paulo Dybala droht eine sehr lange Pause.

Paulo Dybala hat im Heimspiel gegen die US Lecce am Sonntagabend unmittelbar nach der Pause der AS Roma den 2:1-Siegtreffer beschert, musste wenige Minuten später aber verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Auf Dybalas Befinden angesprochen, sagte Roma-Trainer Jose Mourinho nach dem Spiel: "Ich sage schlecht, um nicht zu sagen sehr, sehr schlecht. Leider ist es eher sehr schlecht als schlecht... Ich bin kein Arzt und habe auch nicht mit einem gesprochen, aber so wie ich mit Paulo gesprochen habe... Schwierig."

Die Roma war im Juli die vielbeachtete Verpflichtung von Dybala gelungen, der zuvor mit der sportlichen Leitung von Juventus Turin darüber entschieden hatte, die auslaufende Zusammenarbeit nicht noch einmal zu verlängern. Dybala überzeugt bisher mit neun Torbeteiligungen in elf Pflichtspielen.