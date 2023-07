Aller guten Dinge sind drei: Adidas steigt bei der Roma ein

Es ist sicher kein Zufall, dass Adidas besonders jetzt ein Zeichen setzt, und Nägel mit Köpfen macht – just als Jose Mourinho ein exorbitantes Angebot aus Saudi Arabien ablehnte. Weder als Nationaltrainer, noch bei Cristiano Ronaldos Klub Al-Nassr, wird Jose Mourinho als Coach einsteigen. "The Special One" bleibt der Serie A treu, und damit bei der AS Roma in der Capitale. Und, Adidas wird Mourinhos Team und den Verein mit ihren Textilien und den bekannten drei Streifen ausrüsten.

Die Friedkin-Gruppe um den gleichnamigen Patron und Eigentümer der Roma, Dan Friedkin, war auf der Suche nach neuen Sponsoren und langfristigen Geldgebern, sowie nach einem neuen Ausrüster. Der Vertrag mit "NB", New Balance, lief aus, und was lag da näher, als mit einer anderen globalen Marke in Kontakt zu treten: Adidas.

Schon bald zirkulierten erste Gerüchte. Und neulich sogar die ersten Bilder eines Fotoshootings, mit Paulo Dybala in den neuen Trikots, samt Adidas-Streifen und dem "Lupetto" der Roma, dem Wolfskopf auf der Brust. Nostalgie pur.

Vielleicht ist es der Beginn einer neuen, kochenden Leidenschaft, zwischen dem deutschen Unternehmen und dem italienischen Hauptstadtclub. In der Vergangenheit gingen Adidas und die Roma bereits zwei Mal ein inniges Verhältnis ein – einst in den 70ern und dann zuletzt zwischen 1991 und 1994, die letzte Zusammenarbeit ist also über 30 Jahre her.