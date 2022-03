AS Rom : Ainsley Maitland-Niles ohne Zukunft in Rom – Everton klopft an



Kevin Richau

In der Winterpause ließ sich Ainsley Maitland-Niles von Arsenal zur AS Roma ausleihen, um endlich den Durchbruch bei den Profis zu schaffen. Da seine Leistungen in Italien überschaubar waren, deutet sich jedoch jetzt schon eine Rückkehr in die Premier League an.

Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

Unter Coach Jose Mourinho spielte Maitland-Niles nach seiner Ankunft zunächst eine gute Rolle. Für die Römer kommt der Engländer bislang auf neun Pflichtspiele. Seit dem 19. Februar sitzt die 500.000 Euro teure Ausleihe in der Liga aber nur noch auf der Bank. Aufgrund seiner fehlenden Relevanz für die Mannschaft wird der Spieler im Sommer wohl wieder zum FC Arsenal zurückkehren. Bei den Gunners wurde Maitland-Niles seit 2003 herangezogen. Mehr zum Thema