Serie A Angeblich fix: Andrea Belotti wechselt zur Roma

Roma-Trainer Jose Mourinho sagte über Belotti: "Wenn es wahr ist, ich wiederhole, wenn es wahr ist, dass er so sehr zur Roma kommen will, würde ich mich freuen, diese Art von Gefühl zu hören. Ich muss einfach abwarten, in der Hoffnung, dass es klappt. Wenn es nicht klappt, werden wir mit dem weitermachen, was wir haben."