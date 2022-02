AS Rom : Arsenal-Leihgabe Maitland-Niles vor Aus bei Mourinho?

Im vergangenen Wintertransferfenster nahm der AS Rom Ainsley Maitland-Niles auf Leihbasis vom FC Arsenal unter Vertrag. Länger als ein halbes Jahr wird der Rechtsverteidiger vermutlich nicht in Italiens Hauptstadt verbringen.

Nach Informationen von Calciomercato.com konnte der 24-Jährige die Verantwortlichen der Roma um Sportdirektor Tiago Pinto und Coach Jose Mourinho bisher nicht von sich überzeugen. Eine Verlängerung der Leihe oder gar ein Kauf von Maitland-Niles steht offenbar nicht zur Debatte.

Maitland-Niles kam nach seinem Wechsel von London nach Rom bisher in allen sechs Serie-A-Spielen zum Einsatz, über 90 Minuten durfte er allerdings nur in seinen ersten beiden Partien an.