AS Rom : AS Rom: 3 Top-Klubs heiß auf Bryan Cristante

Bryan Cristante (27) ist im zentralen Mittelfeld des AS Rom eigentlich gesetzt. Italienischen Medienberichten zufolge sind die Giallorossi aber an einem Verkauf des Nationalspielers interessiert. Drei Klubs zeigen bereits Interesse.

Nach Informationen von Tuttomercatoweb macht Juventus Turin Jagd auf den 27-Jährigen, der noch bis 2024 im Stadio Olimpico unter Vertrag steht. Die Bianconeri zeigen außerdem Interesse an Cristantes Mannschaftskollege Nicolò Zaniolo.

Neben Juve streckt auch der AC Mailand seine Fühler aus. Cristante ist bei den Rossoneri kein Unbekannter. Er wurde einst in der Milan-Jugendabteilung ausgebildet, ehe er 2014 die Lombardei verließ und für 5 Millionen Euro Ablöse an Benfica Lissabon verkauft wurde.

Nach Ausleihen an US Palermo, Delfino Pescara und Atalanta Bergamo heuerte er 2019 gegen die Zahlung einer 22 Millionen schweren Ablöse in Italiens Hauptstadt an. Am Saisonende könnte es der Nationalspieler (23 Spiele) erneut ins Ausland ziehen. Neben Juventus und Milan soll sich auch der FC Sevilla für seine Dienste interessieren.