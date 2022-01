Serie A : AS Rom: Ex-Barça-Stürmer Carles Perez vor LaLiga-Rückkehr?

Vor zwei Jahren wechselte Carles Perez vom FC Barcelona in die Serie A, nun könnte der Flügelstürmer den AS Rom wieder verlassen. Der 23-Jährige wird mit einer Rückkehr in die Primera Division in Verbindung gebracht.