AS Rom: Mourinho lässt 18-Millionen-Edeljoker ziehen

Eldor Shomurodov (27) heuerte im August 2021 beim AS Rom an. Die Erwartungen konnte der Usbeke bisher noch nicht erfüllen. Ob eine Luftveränderung hilft? Der Stürmer geht nun außerhalb von Rom auf Torejagd.

Wie die Giallorossi mittteilen, schließt sich Eldor Shomurodov auf Leihbasis Ligakonkurrent Spezia Calcio an. Das Geschäft ist bis zum 30. Juni 2023 datiert. "Viel Glück Eldor!", heißt es in der Verlautbarung der Hauptstädter.

Die Roma hatte 2021 stolze 18 Millionen Euro Ablöse für Shomurodov an Genua CFC überwiesen. Mit wettbewerbsübergreifend jeweils sechs Toren und Vorlagen in 48 Partien konnte der 27-Jährige die Erwartungen bisher nicht erfüllen.

Unter Chefcoach Jose Mourinho (60) war der Mannschaftskapitän der usbekischen Nationalmannschaft in der Spielzeit 2022/23 bis auf wenige Ausnahmen nur Ersatz. In den vergangenen sieben Serie A-Partien ließ The Special One Shomurodov insgesamt nur knapp eine halbe Stunde auf den Rasen.