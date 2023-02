AS Rom: Neuer Stürmer für Jose Mourinho?

Die Roma verpflichtete im vergangenen Sommer in Andrea Belotti einen hochkarätigen Stürmer. Zur neuen Spielzeit streckten die Giallorossi offenbar erneut ihre Fühler nach einem Angreifer aus.

Wie Calciomercato.com berichtet, zeigt die Roma Interesse an Mittelstürmer Luis Muriel. Der kolumbianische Nationalstürmer steht bei Atalanta Bergamo zwar noch bis 2024 unter Vertrag, soll den Verein aber verlassen wollen.

Unter Trainer Gian Piero Gasperini spielt Muriel in der aktuellen Spielzeit keine große Rolle. Der 31-Jährige kam in wettbewerbsübergreifend 15 Partien meist nur als Teilzeitkraft zum Einsatz, erzielte lediglich einen Treffer in knapp zehn Stunden Spielzeit.

Holt Tiago Pinto Luis Muriel zur Roma?

Die Roma um Cheftrainer Jose Mourinho und Sportdirektor Tiago Pinto sollen trotz Muriels wenig überzeugender Bilanz in der aktuellen Saison über eine Zusammenarbeit ab dem kommenden Sommer nachdenken.