Wiedersehen mit Mourinho: Roma-Neuzugang freut sich auf The Special One

Diego Llorente wechselte am Deadline Day der Transferperiode von Leeds United zum AS Rom. Bei den Giallorossi kommt es zum Wiedersehen mit Jose Mourinho. Bei Llorente herrscht bereits Vorfreude.

"Ich habe sehr gute Erinnerungen, besonders in Bezug auf das Lernen. Ich hatte sehr häufig Kontakt mit der ersten Mannschaft, die von Mourinho trainiert wurde", erinnert sich der 29-Jährige. "Ich habe viel von den Spielern und dem Trainerstab gelernt, die junge Spieler immer gut behandelt haben."

Diego Llorente wurde im Nachwuchs von Real Madrid ausgebildet. Der Abwehrakteur trainierte während der Amtszeit von Jose Mourinho (2010 bis 2013) an der Concha Espina mehrfach mit den Profis mit.

"Es ist eine Ehre und ich freue mich sehr, wieder mit ihm zusammenarbeiten zu können", erklärt der spanische Innenverteidiger gegenüber den Vereinsmedien. Er habe "sehr glückliche Erinnerungen" an Mourinho und dessen Trainerstab.

Diego Llorente lernte unter Mourinho bei Real Madrid, spielte später unter anderem für Real Sociedad in der Primera Division - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

2013 trennten sich die Wege

Während Mourinho Spanien 2013 in Richtung England verließ, wurde Diego Llorente 2015 zunächst an Rayo Vallecano und dann an den FC Malaga verliehen. 2017 kaufte Real Sociedad den Innenverteidiger für elf Millionen Euro. Drei Jahre später kassierte La Real 20 Millionen Euro Ablöse von Leeds United.

Mit Kaufoption: Diego Llorente von Leeds United an Rom verliehen

Die Whites einigten sich am letzten Tag der Wintertransferperiode mit dem AS Rom auf eine Ausleihe bis zum Saisonende. Die Roma besitzt eine Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro. Diego Llorente wollte die Premier League zunächst eigentlich nicht verlassen, " aber als sich die Möglichkeit ergab, nach Rom zu kommen, habe ich nicht lange nachgedacht."