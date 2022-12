AS Rom: WM-Held Paulo Dybala sorgt für Schrecksekunde

Schrecksekunde für die Fans des AS Rom: Superstar Paulo Dybala fehlte am Donnerstag im Mannschaftstraining. Einen erneuten Ausfall müssen die Giallorossi aber offenbar nicht fürchten.

Laut Sport Italia spulte der argentinische Nationalspieler eine individuelle Trainingseinheit ab, statt mit der Gruppe zu trainieren. Der Zustand des Edeltechnikers sei aber unbedenklich.

Dybalas Teilnahme am Serie-A-Spiel gegen den FC Bologna (4. Januar) ist offenbar nicht in Gefahr. Dybala hatte dem AS Rom im Oktober und November verletzungsbedingt gefehlt, im letzten Spiel vor der WM-Pause sein Kurzzeit-Comeback gefeiert.

Trotz fehlender Spielpraxis fuhr Dybala zur Weltmeisterschaft. Bei den Titelkämpfen in Katar reichte es für den 29-Jährigen nur zu zwei Kurzeinsätzen.

Im Halbfinale gegen Kroatien durfte er eine Viertelstunde ran, im Endspiel wurde er kurz vor dem Elfmeterschießen eingewechselt. Er verwandelte den zweiten Strafstoß der Albiceleste zum zwischenzeitlichen 5:4 (Endstand: 7:5).