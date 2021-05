AS Rom : AS Rom: Paulo Fonseca muss gehen – The Special One übernimmt!

Foto: Marco Iacobucci Epp / Shutterstock.com



Fussballeuropa Redaktion Der AS Rom und Paulo Fonseca gehen nach der laufenden Spielzeit getrennte Wege. Wie die Giallorossi mitteilten, wird der auslaufende Vertrag des portugiesischen Trainers nicht verlängert.

