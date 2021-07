AS Rom : AS Rom zeigt Interesse an Bensebaini - Ablöse aber wohl zu hoch

Foto: Laci Perenyi / imago images



Kevin Richau Die Roma ist auf der Suche nach einem Ersatz für den verletzten Außenverteidiger Leonardo Spinazzola. In Mönchengladbach wurden sie auf Ramy Bensebaini aufmerksam. Sein Klub fordert in den Augen der AS Rom allerdings zu viel Geld für den Spieler.

Der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, Max Eberl, hat im Moment wirklich keinen beneidenswerten Job. Durch das Verpassen der internationalen Wettbewerbe werden seine Profis wiederholt mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht. Von Tag zu Tag scheinen sich die Transfergerüchte um Spieler wie Jonas Hofmann, Florian Neumann und Marcus Thuram zu mehren. Um einen Ausverkauf zu verhindern, setzte Eberl die Verkaufssummen bei einigen von ihnen daher besonders hoch an. Diesen Umstand bekam nun auch AS Rom zu spüren. Die Gazetta dello Sport erfuhr, dass die Römer Ramy Bensebaini sehr gerne als Ersatz für Leonardo Spinazzola verpflichtet hätten. Der italienische Nationalspieler riss sich im EM-Viertelfinale gegen Belgien die Achillessehne und wird über Monate ausfallen. Als der Hauptstadtklub nun bei den Gladbachern anfragte, waren sie von der geforderten Ablösesumme geschockt. Die Fohlen würden Bensebaini nicht für weniger als 20 Millionen Euro ziehen lassen.