AS Rom : AS Roma: Arsenal-Leihgabe Maitland-Niles soll Balance im Kader herstellen

Jose Mourinho hat in dieser Saison wiederholt über die personellen Engpässe in seinem Team geklagt. Der Trainer der AS Roma wird sich deshalb umso mehr über die neue Leihgabe vom FC Arsenal freuen.

Jose Mourinho hielt sich auf Anfrage zunächst bedeckt in Bezug auf Maitland-Niles, äußerte sich dann allerdings doch. "Er ist bei Arsenal aufgewachsen, als ich bei Chelsea und Tottenham war, also kenne ich ihn gut."

Eine Ausleihe würde seinem Verein auch gut in die Karten spielen. Mourinho: "Jeder kennt unser Transfermarktprofil, wir können es uns nicht leisten, die Summen auszugeben, die Atalanta und Fiorentina im Januar ausgeben, also müssen wir uns ein oder zwei Leihspieler suchen, um die Balance des Kaders zu verbessern."

Wie angespannt die personelle Situation bei den Römern ist, verdeutlichte Mourinho mit einem Blick auf das 0:3 gegen Inter Mailand am 04.12.2021. "Rick Karsdorp hat zum Beispiel immer gespielt und wir hatten keine Alternativen, als er gegen Inter gesperrt war, also sind wir völlig vom Weg abgekommen." So etwas soll es in Zukunft im besten Falle nicht mehr geben.